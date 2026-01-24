Nissan cede lo stabilimento sudafricano al colosso cinese Chery

Nissan ha annunciato la cessione del suo stabilimento in Sudafrica a Chery, colosso cinese del settore automobilistico. Questa operazione rappresenta la fine della presenza di Nissan come produttore nel paese e introduce nuove opportunità di crescita per il marchio cinese. La decisione fa parte di una strategia di ristrutturazione e rafforzamento della presenza internazionale di entrambe le aziende.

Sessanta anni di storia produttiva in Sudafrica che si chiudono. L'accordo siglato tra Nissan e Chery per la cessione dello stabilimento di Rosslyn, alle porte di Pretoria, segna la fine della presenza del marchio giapponese nel Paese africano come produttore e apre un ulteriore spazio di crescita per il colosso cinese Chery. Il trasferimento ufficiale è previsto per la metà del 2026, con le ultime approvazioni normative che sono attese per le prossime settimane. Dal punto di vista sociale Nissan assicura che la maggioranza degli attuali posti di lavoro saranno salvaguardati anche dopo il cambio di proprietà, tuttavia Chery SA fin qui non ha diffuso alcuna dichiarazione in merito ai progetti per l'impianto acquisito.

