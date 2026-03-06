Nexi investe e fa pulizia Ma scivola sui dividendi

Nexi ha annunciato un piano industriale che prevede investimenti e una revisione delle priorità di crescita, puntando sulla costruzione di valore nel lungo termine. Tuttavia, nel giorno della presentazione, le azioni hanno perso il 16,6% chiudendo a 2,82 euro. La società ha anche ridotto la remunerazione ai dividendi, preferendo investire maggiormente nel futuro e nel consolidamento del business.

Meno remunerazione nel breve termine, più costruzione di valore nel lungo periodo. C'è questo dietro al capitombolo in Borsa per Nexi, che nel giorno della presentazione del suo piano industriale ha chiuso la seduta con un -16,6% a 2,82 euro. Il gruppo guidato da Paolo Bertoluzzo (in foto) ha dichiarato che per il periodo 2026-2028 prevede di pagare agli azionisti 1,1 miliardi di cedole, con un aumento di almeno il 5% annuo della cedola rispetto agli 0,3 euro del 2026. Un annuncio che forse ha deluso il mercato, che si aspettava una distribuzione superiore agli azionisti e magari un riacquisto di azioni. «Il periodo di mercato non è particolarmente sereno», è stato il commento del ceo Bertoluzzo interpellato sul forte ribasso del titolo.