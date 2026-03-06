Nel giorno del primo successo di Laura Pirovano Elena Curtoni torna in top-ten

Da sondriotoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana di sci alpino in Val di Fassa, Elena Curtoni si è piazzata tra le prime dieci in discesa libera, mentre Laura Pirovano ha ottenuto il suo primo successo stagionale. Dopo un risultato deludente a Soldeu, ad Andorra, la sciatrice italiana ha dimostrato una buona reattività in pista, confermando la sua presenza tra le migliori. La gara si è svolta senza incidenti significativi e con un buon afflusso di pubblico.

Dopo il weekend negativo a Soldeu, ad Andorra, buona prova per Elena Curtoni nella prima discesa libera valida per la Coppa del mondo femminile di sci alpino disputata in Val di Fassa. L'atleta valtellinese è infatti tornata in top-ten con il suo decimo posto a 73 centesimi dalla prima posizione. Domani si disputerà un'altra discesa, mentre domenica il weekend di Coppa del mondo in Val di Fassa si concluderà con un super-g. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Huetter trionfa a Val d’Isère, Pirovano quinta: tre azzurre in top tenMar 23, 2025; Sun Valley, ID, USA; Laura Pirovano of Italy during the women's Super G alpine skiing race in the 2025 FIS Ski World Cup at Sun Valley.

Altri aggiornamenti su Laura Pirovano.

Temi più discussi: Nel giorno del primo successo di Laura Pirovano, Elena Curtoni torna in top-ten; Val di Fassa: Laura Pirovano trionfa nella discesa e si regala il primo podio in Coppa del Mondo; Il centesimo amico: Laura Pirovano cancella il tabù della vittoria; PRIMO SQUILLO PER PIROVANO! LAURA SI IMPONE NELLA DISCESA DI VAL DI FASSA: Sono al settimo cielo!.

E VENNE IL GIORNO! Laura Pirovano ha vinto! Aicher beffata di 0.01 nella discesa in Val di FassaFinalmente Laura Pirovano! Il giorno più atteso è arrivato per la trentina, che nella prima discesa in Val di Fassa centra non solo il primo podio, ma ... oasport.it

laura pirovano nel giorno del primoSci, primo successo in carriera per Laura Pirovano: trionfo nella discesa in Val di FassaVince la discesa libera sulla Volata: primo podio e primo successo della carriera. Gara perfetta sulla pista di casa per la trentina che ha battuto Aicher, di un solo centesimo, e Johnson. Festa a Pas ... sport.quotidiano.net

Trova facilmente notizie e video collegati.