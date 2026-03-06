Nel giorno del primo successo di Laura Pirovano Elena Curtoni torna in top-ten

Nel fine settimana di sci alpino in Val di Fassa, Elena Curtoni si è piazzata tra le prime dieci in discesa libera, mentre Laura Pirovano ha ottenuto il suo primo successo stagionale. Dopo un risultato deludente a Soldeu, ad Andorra, la sciatrice italiana ha dimostrato una buona reattività in pista, confermando la sua presenza tra le migliori. La gara si è svolta senza incidenti significativi e con un buon afflusso di pubblico.

Dopo il weekend negativo a Soldeu, ad Andorra, buona prova per Elena Curtoni nella prima discesa libera valida per la Coppa del mondo femminile di sci alpino disputata in Val di Fassa. L'atleta valtellinese è infatti tornata in top-ten con il suo decimo posto a 73 centesimi dalla prima posizione. Domani si disputerà un'altra discesa, mentre domenica il weekend di Coppa del mondo in Val di Fassa si concluderà con un super-g.