Huetter trionfa a Val d’Isère Pirovano quinta | tre azzurre in top ten

L’austriaca conquista la discesa valida per la Coppa del Mondo femminile. Podio completato da Weidle-Winkelmann e Vonn, bene le italiane con Pirovano, Goggia e Nicol Delago tra le prime dieci. È Cornelia Huetter la vincitrice della discesa di Val d’Isère, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 20252026. La sciatrice austriaca . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: trionfa Huetter, rimpianti Pirovano. Goggia domina, poi sbaglia

Leggi anche: Cornelia Huetter vince la discesa di Val d’Isere, ennesima beffa per Pirovano. Grave errore per Goggia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Discesa libera di Val d'Isere: trionfo della Huetter, Goggia spreca con la vittoria in tasca - Bella prova dell'austriaca ma il rimpianto è tutto per l'azzurra che era nettamente in testa prima di un errore che le ha fatto perdere tante posizioni ... msn.com