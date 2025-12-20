Huetter trionfa a Val d’Isère Pirovano quinta | tre azzurre in top ten

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’austriaca conquista la discesa valida per la Coppa del Mondo femminile. Podio completato da Weidle-Winkelmann e Vonn, bene le italiane con Pirovano, Goggia e Nicol Delago tra le prime dieci. È Cornelia Huetter la vincitrice della discesa di Val d’Isère, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 20252026. La sciatrice austriaca . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

huetter trionfa val d8217is232reDiscesa libera di Val d'Isere: trionfo della Huetter, Goggia spreca con la vittoria in tasca - Bella prova dell'austriaca ma il rimpianto è tutto per l'azzurra che era nettamente in testa prima di un errore che le ha fatto perdere tante posizioni ... msn.com

huetter trionfa val d8217is232reDiscesa femminile in Val d'Isere: vince l'austriaca Huetter, 3^ Vonn. Errore per Goggia 8^ - Leggi su Sky Sport l'articolo Discesa femminile in Val d'Isere: vince l'austriaca Huetter, 3^ Vonn. sport.sky.it

LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: trionfa Huetter, rimpianti Pirovano. Goggia domina, poi sbaglia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11. oasport.it

