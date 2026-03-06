Nel 1946 la prima volta delle donne italiane al voto | San Giuliano celebra questi 80 anni con un mese di eventi

San Giuliano ricorda gli 80 anni dal primo voto femminile in Italia con un mese di eventi. Tra le protagoniste di quel periodo c’è Teresa Mattei, la più giovane deputata alla Costituente, nata a Genova e laureata in filosofia a Firenze. All’epoca aveva 25 anni, portava riccioli castani e occhi vivaci, e si era impegnata nella lotta clandestina durante la guerra.

Il programma del 'Marzo delle Donne 2026' sangiulianese: stasera (venerdì 6 marzo) il primo appuntamento con la presentazione del volume 'Poesia Diffusa' 'Teresa Mattei, la più giovane deputatessa italiana alla Costituente ha molti bei riccioli bruni, due begli occhi vivi e ha 25 anni: è nata a Genova, ha studiato a Milano e a Firenze si è laureata in filosofia, durante la lotta clandestina'. Così nel 1946 Il Messaggero descriveva la neoeletta 'madre costituente', una delle 21 che parteciperanno ai lavori dell'assemblea che scriverà la carta costituzionale. Anche di questo si parlerà nel 'Marzo delle donne 2026' sangiulianese, un mese intero, e oltre, con al centro 'Il diritto che ha cambiato l'Italia nel'80esimo del voto alle donne'.