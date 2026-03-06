Ndrangheta | il pentito smaschera la rete finanziaria globale

Un collaboratore di giustizia ha rivelato che un'organizzazione criminale utilizza piattaforme criptate e conti offshore per gestire il traffico di cocaina. La Dda di Torino sta esaminando i dettagli forniti da Vincenzo Pasquino, che ha descritto come si strutturano le attività finanziarie della rete. Le informazioni includono metodi di pagamento e trasferimenti di denaro internazionali legati alle operazioni illecite.

Un nuovo collaboratore di giustizia, Vincenzo Pasquino, ha fornito alla Dda di Torino dettagli cruciali su un sistema criminale che utilizza piattaforme criptate e conti offshore per gestire il traffico di cocaina. Il processo legato all’operazione Samba sta portando alla luce una rete finanziaria complessa che collega il Canavese al Brasile, con richieste di condanna che variano da 10 a 18 anni per i principali esponenti del clan Assisi. La sentenza definitiva è attesa per il prossimo 10 marzo. L’ex picciotto trentenne, originario di Volpiano, non si limita a denunciare semplici traffici di droga, ma svela l’architettura economica della nuova ‘ndrangheta: una holding tecnologica capace di muovere milioni tra i continenti attraverso la Svizzera, l’Olanda e Panama. 🔗 Leggi su Ameve.eu La taglia della ‘ndrangheta su un narcotrafficante napoletano. Il pentito: “Mi chiesero di sequestrare la moglie ma mi rifiutai”La ‘ndrangheta aveva messo una taglia di 120mila euro su Simone Bartiromo, uno dei 9 soggetti arrestati dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta... Consorzio mafioso lombardo, c’è un secondo pentito. E’ Francesco Bellusci affiliato alla ‘ndranghetaTanto è robusta l’inchiesta della Procura di Milano sul nuovo sistema mafioso lombardo, tanto circostanziato il lavoro dei pm Alessandra Cerreti e... DENTRO COSANOSTRA: IL PENTITO BALDUCCIO DI MAGGIO PARLA DEI SUOI RAPPORTI CON BRUSCA - PARTE 1