La taglia della ‘ndrangheta su un narcotrafficante napoletano Il pentito | Mi chiesero di sequestrare la moglie ma mi rifiutai
L’indagine rivela che la ‘ndrangheta ha offerto 120mila euro per catturare Simone Bartiromo, coinvolto in un traffico di droga a Napoli. Un pentito ha spiegato di essere stato chiesto di sequestrare la moglie dell’arrestato, ma ha rifiutato l’incarico. Le autorità hanno fermato nove persone nell’ambito di un’operazione contro il clan della Vanella Grassi. La vicenda mostra come il clan abbia esteso la sua influenza anche nel Nord Italia.
La ‘ ndrangheta aveva messo una taglia di 120mila euro su Simone Bartiromo, uno dei 9 soggetti arrestati dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta sul clan della Vanella Grassi di Scampia e Secondigliano. Il dettaglio emerge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Carla Sarno su richiesta del procuratore di Napoli Nicola Gratteri. L’inchiesta della Dda va oltre l’associazione mafiosa e il traffico di droga ricostruito dai carabinieri. Le indagini ruotano attorno a una rapina che due soggetti, ritenuti esponenti della cosca Nirta-Strangio di San Luca, avevano subito nel marzo 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
