La taglia della ‘ndrangheta su un narcotrafficante napoletano Il pentito | Mi chiesero di sequestrare la moglie ma mi rifiutai

L’indagine rivela che la ‘ndrangheta ha offerto 120mila euro per catturare Simone Bartiromo, coinvolto in un traffico di droga a Napoli. Un pentito ha spiegato di essere stato chiesto di sequestrare la moglie dell’arrestato, ma ha rifiutato l’incarico. Le autorità hanno fermato nove persone nell’ambito di un’operazione contro il clan della Vanella Grassi. La vicenda mostra come il clan abbia esteso la sua influenza anche nel Nord Italia.

© Ilfattoquotidiano.it - La taglia della ‘ndrangheta su un narcotrafficante napoletano. Il pentito: “Mi chiesero di sequestrare la moglie ma mi rifiutai”