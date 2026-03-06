Natalya sul botta e risposta tra Cargill e Ripley | Mi chiedo se siano stati superati i limiti

Natalya ha commentato il botta e risposta tra Jade Cargill e Rhea Ripley, due wrestler coinvolte in uno scambio molto discusso prima di WrestleMania. Una veterana della WWE ha espresso il suo pensiero sulla situazione, chiedendosi se la tensione tra le due atlete abbia superato i limiti o se sia tutto parte dello spettacolo. La discussione ha attirato molta attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori.

Lo scambio acceso tra Jade Cargill e Rhea Ripley è stato uno dei più chiacchierati prima di WrestleMania, e ora una veterana della WWE ha espresso la sua opinione sul fatto che la tensione sia parte dello show. o qualcosa di più. Ospite a Busted Open Radio, Natalya ha parlato del botta e risposta che nelle ultime settimane ha infiammato i social media. La veterana ha spiegato di credere che Cargill ami interpretare il ruolo del “cattivo”, e che avere personalità polarizzanti sia essenziale per raccontare storie avvincenti nel wrestling: “Penso che Jade ami essere una heel, e che ci piaccia o meno. secondo me ci vogliono i cattivi nel wrestling, perché non puoi avere un eroe senza un villain”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

