Un episodio che ha suscitato indignazione quello che si è verificato davanti all’ospedale Monaldi di Napoli, dove nei giorni scorsi era stato allestito un piccolo spazio in memoria di Domenico Caliendo, il bimbo di tre anni scomparso dopo un trapianto di cuore. Una donna avrebbe infatti portato via uno dei peluche lasciati in memoria del piccolo. Il fatto è stato raccontato durante la trasmissione televisiva Ore 14 su Rai 2. Secondo quanto riferito dall’inviata presente sul posto, una donna di circa cinquant’anni si sarebbe fermata con la propria auto nei pressi dell’ingresso dell’ospedale, dove cittadini e conoscenti della famiglia avevano deposto pupazzi e piccoli doni come gesto simbolico di affetto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, vergogna all’esterno dell’ospedale Monaldi: donna ruba peluche destinati al piccolo Domenico

Donna ruba peluche per Domenico davanti al Monaldi, poi si giustifica: “Lo fanno tutti”L'episodio è stato raccontato durante la puntata odierna del programma "Ore 14" in onda su Rai Due.

