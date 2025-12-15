Roma-Como | dove vedere la partita in TV e streaming orario e probabili formazioni

15 dic 2025

La Roma affronta il Como nell’ultimo match della 15ª giornata di Serie A, in programma lunedì 15 dicembre alle 20:45 allo stadio Olimpico. Ecco tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e streaming, orario e probabili formazioni. Un appuntamento importante per i giallorossi nel tentativo di consolidare la posizione in classifica.

La Roma torna in campo in Serie A per chiudere la 15ª giornata di campionato. Oggi, lunedì 15 dicembre, i giallorossi ospitano il Como allo stadio Olimpico nel classico Monday Night con calcio d’inizio fissato alle 20:45. La squadra di Gian Piero Gasperini, attualmente quarta in classifica con 27 punti, va a caccia di un successo fondamentale per restare agganciata al treno delle prime posizioni dopo le recenti battute d’arresto in campionato. Dall’altra parte il Como di Cesc Fabregas cerca riscatto dopo il pesante 4-0 subito contro l’Inter nell’ultimo turno. Roma-Como: data, orario e informazioni utili. Funweek.it

