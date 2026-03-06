Napoli-Torino | le probabili formazioni di Conte e D’Aversa

Questa sera alle 20.45 si gioca Napoli-Torino, partita valida per la 28esima giornata di Serie A. Le formazioni probabili sono state annunciate da entrambe le squadre e riflettono le scelte di allenatori e giocatori in vista del match. La sfida si svolgerà allo stadio di Napoli e vedrà in campo le formazioni ufficiali, con i rispettivi allenatori pronti a schierare le proprie strategie.

Questa sera alle 20.45 Napoli-Torino apre la 28esima giornata di Serie A: ecco le probabili formazioni di Conte e D’Aversa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli-Torino: le probabili formazioni di Conte e D’Aversa Napoli-Chelsea, le probabili formazioni: le scelte di Antonio Conte e una ‘sorpresa’È una serata da dentro o fuori quella che attende il Napoli, chiamato a giocarsi una fetta importantissima di qualificazione alla Champions League... Genoa-Napoli, le probabili formazioni: la decisione di Conte su Alisson e GiovaneAntonio Conte prepara la sfida contro il Genoa con poche sorprese e tante conferme. PERICOLO Gol dell'EX, Lobo OUT Come vinciamo Napoli-Torino Analisi, formazione e pronostico! Altri aggiornamenti su Napoli Torino le probabili formazioni.... Temi più discussi: Napoli-Torino: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Probabili formazioni Napoli-Torino, Anguissa c'è? Le ultime su McTominay, Aboukhlal, De Bruyne e chi gioca; Napoli-Torino: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A. Napoli-Torino: probabili formazioni. Gilmour titolare, Alisson nel tridenteProbabili formazioni di Napoli e Torino, le due squadre si affrontano per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. areanapoli.it Napoli-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheNapoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Jesus, Buongiorno; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Santos; Højlund. Situazione infermeria a tinte alterne: il Napoli perde pedine chiave in difesa e tr ... sport.virgilio.it #Napoli-#Torino, la probabile formazione di Antonio Conte. Il tecnico punta su Gilmour e Alisson Santos. Calcio d'inizio alle ore 20:45. - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Torino x.com