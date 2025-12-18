La Juventus di Spalletti piomba su Lorenzo Lucca
La Juventus di Spalletti si inserisce con decisione nel mercato attaccanti, puntando forte su Lorenzo Lucca. Il centravanti azzurro, attualmente al Napoli, continua a suscitare l’interesse di diversi club, alimentando indiscrezioni e aspettative. La possibile trattativa tra i bianconeri e l’attaccante si fa sempre più concreta, aprendo nuovi scenari per il futuro del giovane talento italiano.
Il centravanti azzurro nel mirino del club bianconero dell’ex Spalletti. COntinua l’interesse di vari club per l’attaccante del Napoli Lorenzo Lucca, che non sta trovando . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Lecce-Napoli, Di Lorenzo riposa. Lucca favorito su Lang (Sky)
Leggi anche: Conte su Lucca: «È una grande opportunità per Lorenzo dare continuità dopo la partita col Torino»
La Juventus di Spalletti piomba su Lorenzo Lucca - COntinua l'interesse di vari club per l'attaccante del Napoli Lorenzo Lucca, che ... forzazzurri.net
La Juventus piomba su Lucca! Tmw: due condizioni necessarie per l'operazione - In casa Juventus per il mercato di gennaio c'è una priorità: l'innesto di un centrocampista all'interno della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. tuttonapoli.net
Spalletti promuove la Juve: "Esame superato" - Al Dall'Ara i bianconeri mostrano importanti segnali di crescita: la porta rimasta inviolata nonostante le occasioni create dai rossoblù nel primo ... rainews.it
Juventus-Pafos, Spalletti: Stiamo facendo poco rispetto a quanto vorrei
Juventus Women, Spalletti e la dirigenza allo Stadium per la gara contro lo United - facebook.com facebook
Juventus, Cabal: "Andiamo in campo a morire per Spalletti" #SkySport #SkySerieA #SerieA #Juventus #Spalletti #Cabal x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.