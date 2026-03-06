Napoli in campo a Pasquetta | l' annuncio della Lega Serie A

Il Napoli giocherà a Pasquetta, come comunicato ufficialmente dalla Lega Serie A. La 31esima giornata del campionato è stata programmata e il match del club partenopeo è incluso nel calendario. La comunicazione è stata resa nota nella giornata di oggi, con dettagli sull’orario e la data della partita. La squadra sarà in campo in quella occasione, secondo quanto stabilito dalla lega.

Il Napoli scenderà in campo a Pasquetta. Ad annunciarlo è la Lega Serie A che ha diffuso il calendario della 31esima giornata del campionato. Gli azzurri saranno di scena al Maradona lunedì 6 aprile contro il Milan, in un big match molto importante per la zona Champions. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45. La squadra partenopea era scesa in campo nel giorno di lunedì in albis per l'ultima volta nel 2022, quando gli uomini di Spalletti impattarono a Fuorigrotta con la Roma per 1-1 con le reti di Insigne ed El Shaarawy. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

