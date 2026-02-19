Le decisioni della Lega Serie B Under in campo l’Empoli è avanti
La Lega Serie B ha deciso di modificare all’unanimità le regole sull’impiego dei giovani calciatori, una scelta presa durante l’ultima assemblea. La decisione nasce dall’esigenza di favorire la crescita dei talenti italiani e di incentivare le società a farli giocare di più. La nuova norma permette ai club di schierare più under rispetto al passato, con l’obiettivo di sviluppare le giovani promesse sul campo. Questa misura potrebbe cambiare gli equilibri del campionato e dare più spazio ai giovani in prima squadra.
Tra le principali decisioni uscite dall’ultima assemblea di Lega Serie B, una significativa è sicuramente quella votata all’unanimità sulla modifica della norma sull’utilizzo dei giovani. In particolare verrà ritoccato il minutaggio, fermo dal 2012. La soglia minima dell’impiego degli under 21, che era fissata a 900 minuti, viene prima raddoppiata e poi triplicata nei prossimi due anni. Dalla prossima stagione, inoltre, nella composizione delle liste sarà abbassata la soglia da under 23 a under 21. Incrementato, infine, il bonus vivaio, che passa dal 10 fino al 30 per cento e fissate le basi per un bonus sul primo contratto dei giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
