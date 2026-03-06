Musiche pianoforte e fisarmonica di Ruggiero Mascellino | concerto al Conservatorio

Martedì 24 marzo alle 18, nella Sala Mannino del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, si terrà un concerto con musiche, pianoforte e fisarmonica interpretate da Ruggiero Mascellino. L’evento fa parte della stagione concertistica dell’istituzione e proporrà un repertorio di composizioni del Maestro Mascellino rivisitate in chiave cameristica. L’appuntamento si inserisce in attesa dell’uscita di una nuova produzione musicale.

Da Fiorella Mannoia a Tosca, da Beppe Vessicchio a Sting, tante esperienze consolidate negli anni hanno fatto di Ruggiero Mascellino un nome nel panorama musicale internazionale. Compositore, pianista e...

