Morte di Paolo Mendico il sindacato dei presidi | Non c'entra il bullismo lo dice il Ministero

Il sindacato dei presidi ha commentato la morte di Paolo Mendico, affermando che il bullismo non c'entra, come confermato dal Ministero dell'Istruzione. Gli ispettori hanno raccolto elementi che, secondo loro, non indicano episodi di bullismo. La relazione del Ministero specifica che non ci sono prove che collegano il decesso a comportamenti di questo tipo.

"Gli elementi raccolti non fanno pensare al bullismo", si legge nella relazione degli ispettori del Ministero dell'Istruzione. Il sindacato dei presidi a Fanpage.it: "Occorre cambiare narrazione sulla preside". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Paolo Mendico morto suicida a 14 anni per bullismo, il ministero: "La scuola ha mentito"“Sul suicidio la scuola ha mentito”: è la conclusione degli ispettori inviati dal ministero dell'Istruzione e del Merito a indagare nell'istituto...

Punita la preside di Paolo Mendico, sospesa per 3 giorni dal ministero dopo il suicidio del 14enne vittima di bullismoÈ stata sospesa per tre giorni la preside della scuola che frequentava Paolo Mendico.

Suicidio di Paolo Mendico, quattro compagni indagati per stalking: Condotte reiterate con insulti, offese e minacceA sette mesi dalla morte di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano, la Procura dei Minorenni iscrive quattro studenti nel registro degli indagati. Al centro presunti episodi di bullismo e m ... gay.it

Morte Paolo Mendico: quattro studenti indagati per stalkingLa Procura minorile iscrive adolescenti per presunti atti persecutori legati alla morte del 14enne di Santi Cosma e Damiano ... rainews.it

Quattro adolescenti indagati per la morte del 14enne Paolo Mendico #bullismo #cronaca #italia #notizie #giovani #attualità - facebook.com facebook