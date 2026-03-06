Mondiali vinti e persi | la storia incredibile dei GP d’Australia

Il Gran Premio d’Australia ha una lunga tradizione nella Formula 1, con numerosi momenti di svolta e gare memorabili. Dalle prime prove libere alle qualifiche, il circuito di Melbourne ha visto vincitori e perdenti lasciare il segno nel campionato mondiale. La corsa ha spesso determinato la classifica finale di stagione, diventando uno degli appuntamenti più attesi e decisivi del calendario.

Dopo le prime prove libere, è il momento di guardare indietro e raccontare perché il GP d’Australia è uno degli appuntamenti più decisivi nella storia della Formula 1. Con Beatrice Frangione ripercorriamo gli episodi più significativi, commentati da Luca, per capire perché l’Australia non è mai stata una gara come le altre. Giulio Pellizzari alla sfida Strade Bianche: “Rimanere davanti il più possibile. Favorito? Non c’è bisogno di dirlo.” Giulio Pellizzari si avvicina verso la sua prima volta alla Strade Bianche, la corsa che ormai ogni anno, verso la. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali vinti (e persi): la storia incredibile dei GP d’Australia GP d’Australia 2026 conferenza dei team principal: emergono i primi nodi del nuovo MondialeIl weekend di Melbourne non sta offrendo soltanto i primi riscontri in pista, ma anche indicazioni preziose sullo stato di salute dei team in vista... Cricket, l’Australia liquida l’Oman nell’ultimo match della prima fase dei Mondiali T20Nell’unico match odierno l’Australia chiude al terzo posto nel Gruppo B grazie alla netta affermazione ai danni dell’Oman con il punteggio di 108/1... Mondiali vinti (e persi): la storia incredibile dei GP d'Australia