Minaccia di darsi fuoco davanti alle assistenti sociali | attimi di tensione a Sondrio

Oggi a Sondrio si sono registrati momenti di tensione presso gli uffici dei Servizi sociali del Comune, situati a palazzo Martinengo. Un individuo ha minacciato di darsi fuoco davanti alle assistenti sociali, creando una situazione di grande preoccupazione e attenzione. La vicenda ha richiesto interventi immediati da parte delle autorità per gestire la delicata situazione.

Attimi di forte tensione nella mattinata di oggi a Sondrio, negli uffici dei Servizi sociali del Comune ospitati a palazzo Martinengo, in via Perego. Un uomo di origine straniera di 27 anni, regolare sul territorio nazionale, in evidente stato di disperazione ha minacciato di darsi fuoco davanti.

