Paralimpiadi oggi la cerimonia di apertura senza portabandiera all’Arena di Verona | orario dove vederla e ospiti

Oggi si tiene la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona. Si tratta di un evento insolito, poiché quest’anno non sarà presente un portabandiera, una scelta rara per questa manifestazione. La cerimonia avrà luogo nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta su vari canali televisivi. Alla cerimonia partecipano atleti, ospiti e rappresentanti delle nazioni coinvolte.

Una cerimonia d’apertura senza precedenti. O quasi. E purtroppo non con accezione positiva. Oggi è il giorno della cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano–Cortina 2026, tra le uniche senza portabandiera. Solo a Mosca 1980, quando si sfilò senza bandiere, non ci furono. Una decisione frutto della lontananza dai campi in cui l’indomani cominceranno le gare, ma anche della scelta dell’Ipc di riammettere Russia e Bielorussia con inno e bandiere. Il teatro sarà l’Arena di Verona, rinominata come Verona Olympic Arena, che dopo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di qualche settimana fa, per la seconda volta ospita un evento olimpico. L’inizio dell’evento è fissato per le ore 20:00. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026 all'Arena di Verona sarà senza atleti portabandiera

