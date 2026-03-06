Milan | svolta giudiziaria

Oggi 6 marzo 2026, una notizia significativa scuote il panorama societario del Milan: la Procura di Milano, attraverso i pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, ha formalmente richiesto l’archiviazione del procedimento penale aperto nel marzo 2024 sul trasferimento della proprietà del club dall’ Elliott Management di Paul Singer a RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale, avvenuto il 31 agosto 2022 per circa 1,2 miliardi di euro. L’inchiesta, partita con perquisizioni nella sede di via Aldo Rossi e iscrizioni nel registro degli indagati (tra cui l’attuale CEO Giorgio Furlani e il predecessore Ivan Gazidis), ipotizzava reati come appropriazione indebita, ostacolo alla vigilanza della CovisocFIGC e possibili irregolarità nella struttura finanziaria dell’operazione. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

