Milan Inter Antonini sicuro | Pronostico per il Derby? Metterei la firma col sangue per un 1-0 con gol di Modric
Antonini, ex calciatore, si pronuncia sul prossimo Derby tra Milan e Inter, esprimendo la sua preferenza per un risultato di 1-0 a favore del Milan, con un gol di Modric. Nonostante le opinioni, non ci sono previsioni ufficiali o dichiarazioni di squadre coinvolte. La partita si avvicina e le aspettative sono alte tra tifosi e addetti ai lavori.
Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Vlahovic Juve, arrivano segnali confortanti: le novità dall’allenamento odierno dei bianconeri! Le ultimissime Sassuolo, Koné si racconta: «Impresa della stagione? Il 3-0 a Bergamo. Grosso? Mi ha aiutato molto. A Marsiglia sono cresciuto molto». Vieri: «Inter ha un passo impressionante ma nel derby può succedere di tutto. Chivu allenatore preparato. Sorpreso da Allegri» Milan Inter, arbitrerà Daniele Doveri: per lui è il quinto derby. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Wullaert decisiva in Milan Inter Women, c’è la sua firma in 4 dei 5 gol del derby: il record assoluto in tutta Europa! – VIDEO
Milan-Inter, il derby dei cervelli: l’ultimo ballo di Modric e CalhanogluL'edizione odierna del 'Corriere della Sera' presenta un approfondimento su Modric e Calhanoglu, entrambi, potenzialmente, all'ultimo derby milanese...
Approfondimenti e contenuti su Milan Inter.
Temi più discussi: Trapani, Antonini: Lo stadio era ridotto a un cantiere disgustoso, a Bari pagano meno; Roma, S.O.S scontri diretti: contro la Juventus per i tre punti; Catanzaro, Antonini acciaccato ma contro la Carrarese dovrebbe esserci.
Milan Inter, Antonini sicuro: «Pronostico per il Derby? Metterei la firma col sangue per un 1-0 con gol di Modric»Milan Inter, Antonini non ha dubbi: «Pronostico per il Derby? Metterei la firma col sangue per un 1-0 con gol di Modric». Le parole Ex rossonero, campione d’Italia nel 2011, Luca Antonini ha detto la ... calcionews24.com
Antonini: Inter più forte, al Milan manca un Lautaro. Pronostico? Firmo col sangue per…Da questo Derby il Milan non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare, commenta Luca Antonini sul derby di Milano ... fcinter1908.it
Nel #Milan c’è sempre #Modric, nell’ #Inter torna #Calhanoglu: anche domenica ci sarà il derby dei cervelli #MilanPress x.com
Passione Inter. . Ho chi arbitrerà MILAN-INTER dell'annuncio UFFICIALE! #MilanInter #DerbyMilano #SerieA #PassioneInter #Inter #Doveri - facebook.com facebook