Cosa pensano gli italiani della sostenibilità? | Un tema importante ma ci sono altre priorità

La sostenibilità è un tema di grande attualità, ma spesso viene percepito come una priorità secondaria rispetto ad altre esigenze quotidiane. Gli italiani si confrontano con questa complessità, tra consapevolezza e sfide pratiche. Livio Gigliuto, presidente di Istituto Piepoli e del Consorzio Opinio Italia, ci aiuta a capire come il paese vive e interpreta questa importante questione.

Come vivono gli italiani il macrotema della sostenibilità? A questa domanda ha risposto Livio Gigliuto (foto), presidente di Istituto Piepoli e del Consorzio Opinio Italia, ospite anche lui dell’evento. Nel cruscotto statistico presentato dal sociologo, il primo dei quesiti posti al campione intervistato è stato sulla fiducia, ovvero su quanta ne viene riposta dai cittadini nelle istituzioni e nelle aziende pubbliche quando si parla di gestire in maniera efficace i servizi essenziali. "Per il 52% dei cittadini la risposta è stata positiva – spiega Gigliuto –, anche se con grandissime differenze territoriali: per la popolazione del centro e nord Italia i servizi ci sono, per quella che vive al sud e nelle isole il sentimento è lievemente inferiore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

