mfe staffetta confalonieri pier silvio

Pier Silvio Berlusconi assume entrambe le cariche di CEO e presidente del gruppo Mfe-Mediaset, consolidando così la sua posizione all’interno dell’azienda. La decisione riguarda il suo incarico di gestione quotidiana e la guida strategica dell’azienda, che continuerà a essere guidata da lui in entrambe le funzioni. Questa nomina rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente staffetta tra Confalonieri e Pier Silvio.

Pier Silvio Berlusconi raddoppia: alla carica di ceo del gruppo Mfe-Mediaset, aggiunge anche quella di presidente. Con il conseguente passo indietro di Fedele Confalonieri: a 88 anni, colui che è stato consigliere e amico fraterno di Silvio Berlusconi, al fianco del quale ha percorso l'intera storia del gruppo Fininvest, lascia la presidenza del gruppo televisivo dopo oltre trent'anni. Ma resta nel Cda come Statutory Chairperson (figura diffusa nel diritto di Paesi come l'Olanda, dove ha sede legale Mfe), a cui il Consiglio farà riferimento come Senior Non-Executive Director. Vale a dire, secondo quanto deciso nel nuovo regolamento del Cda approvato il 25 febbraio scorso, colui che «convoca le riunioni del Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

