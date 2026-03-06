Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno annunciato su TikTok di convivere. Successivamente, sui social sono emersi dettagli riguardanti Ciro, alimentando discussioni tra gli utenti. La coppia ha deciso di condividere pubblicamente questa decisione, mentre la vicenda su Ciro ha acceso un acceso dibattito online.

La storia tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sembra procedere a gonfie vele. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno infatti deciso di fare un passo importante nella loro relazione: andare a vivere insieme. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato su TikTok, nel quale la coppia appare sorridente e complice mentre mostra alcuni momenti della nuova vita domestica. Una scelta che molti fan si aspettavano già da settimane e che ora è diventata ufficiale. La convivenza tra i due era nell’aria da tempo. Negli ultimi mesi Martina e Gianmarco si sono mostrati sempre più affiatati sui social, condividendo spesso momenti della loro quotidianità e lasciando intendere che la relazione stesse diventando sempre più seria. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Martina e Gianmarco annunciano la convivenza su TikTok, poi spunta il dettaglio su Ciro (i social sono infiammati)

