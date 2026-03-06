Maria Esposito ha annunciato pubblicamente la fine della relazione con Silvia Uras, nota comica e influencer. L’attrice di Mare Fuori ha condiviso la notizia attraverso una dichiarazione, confermando la separazione tra le due. La comunicazione è arrivata direttamente dall’attrice, senza ulteriori dettagli sulla motivazione o sui tempi della rottura.

Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate. A rivelarlo è stata proprio l’attrice di Mare Fuori che ha raccontato la fine del legame con la comica e influencer. Maria Esposito di nuovo single. In occasione dell’uscita di Mare Fuori 6, con i nuovi episodi che raccontano le vicende legate a Rosa Ricci, Maria Esposito ha rilasciato un’intervista a Gabriele Parpiglia in cui ha parlato anche della sua vita “Sono molto single e molto felice”, ha svelato Maria, lasciando intendere che la relazione con Silvia Uras sia già terminata. L’attrice, arrivata al successo grazie al personaggio di Rosa Ricci e amatissima dal pubblico televisivo, ha rivelato di volersi concentrare sulla recitazione e di aver rifiutato numerose proposte per partecipare a reality. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate. Le parole dell’attrice di Mare Fuori

Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate. L'annuncio dell'attrice di Mare Fuori: "Sono felice"Classe 2003, originaria di Napoli, deve la sua popolarità al personaggio di Rosa Ricci in “Mare Fuori”.

Leggi anche: Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate. L’attrice di Mare Fuori: “Single e felice”

Approfondimenti e contenuti su Maria Esposito.

Temi più discussi: Maria Esposito single? Tutti i retroscena sul presunto addio con Silvia Uras; Amore al capolinea per Maria Esposito e Silvia Uras? Spunta la segnalazione; Maria Esposito: Sono single e felice. Ho dato in pasto la mia vita ai social, ma chi non sbaglia alla mia età? - Gabriele Parpiglia; Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate: meno di un mese fa la vacanza insieme e le dediche social - VIDEO.

Maria Esposito conferma la rottura con Silvia Uras: Single e felice, ma fino a un mese fa parlavano d’amoreMaria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate. A confermare la fine di un legame che sembrava indissolubile è stata la protagonista di Mare Fuori ... fanpage.it

Maria Esposito, rottura con Silvia Uras dopo il coming out: cosa ha detto l’attrice di Mare FuoriMaria Esposito, l'attrice di Mare Fuori, parla della sua vita privata e chiarisce le voci sulla rottura con Silvia Uras. donnaglamour.it

Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate. A confermare la fine di un legame che sembrava indissolubile è stata la protagonista di Mare Fuori - facebook.com facebook