Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate L' annuncio dell' attrice di Mare Fuori | Sono felice

Due attrici italiane, Maria Esposito e Silvia Uras, hanno annunciato di essersi separate. Maria Esposito, nata nel 2003 a Napoli e conosciuta per il ruolo di Rosa Ricci in “Mare Fuori”, ha dichiarato di essere felice, senza fornire ulteriori dettagli sulla situazione. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

Classe 2003, originaria di Napoli, deve la sua popolarità al personaggio di Rosa Ricci in “Mare Fuori”. Lei è Maria Esposito, promettente attrice del panorama italiano. Papà operaio, mamma casalinga: la sua è una di quelle storie che arriva dal basso. Intervistata da Gabriele Parpiglia (in occasione dell'uscita della nuova stagione di Mare Fuori), l'attrice ha parlato anche della propria vita privata, con particolare riferimento all'amore. “Sono molto single e molto felice”, dice lei. Dunque è evidente: con Silvia Uras è finita. La giovane attrice, inoltre, ha spiegato di essere stata più volte contattata per partecipare ai reality show: “Non fa per me, non è il mio. 🔗 Leggi su Today.it

Maria Esposito e Silvia Uras sono una coppia: “È stato difficile superare il coraggio che mi mancava”Maria Esposito ha fatto coming out ed ha ufficializzato la storia con Silvia Uras, la cantante.

Chi è Silvia Uras, la fidanzata di Maria EspositoSilvia Uras è la compagna di Maria Esposito, protagonista di Mare Fuori e di Io sono Rosa Ricci.

