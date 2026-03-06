Maratone su La7 a favore del Sì per evitare una multa a Cairo per i troppi No sulla sua rete

Su La7, sono andate in onda maratone a sostegno del “Sì” in vista di un’eventuale multa per Cairo, che ha accumulato troppi “No” sulla sua rete. Oltre ai rischi di danno reputazionale, si parla anche di un possibile impatto economico, anche se le cifre non sono considerevoli, considerando la legge sulla par condicio.

FdI schiera Urso per il Sì delle imprese. E Nordio rivede la strategia La procura indaga sui manifesti per il No al referendum. Spangher: "È un segnale contro le fake news dell'Anm" Certo, c’è soprattutto il danno reputazionale. Ma anche quello economico è da tenere in conto. Non si tratta di cifre enormi, anzi, è noto che di fatto la legge sulla par condicio è un’arma spuntata: la sanzione massima, per il mancato rispetto dell’ordine dell’Agcom, è di circa 250 mila euro. Ma un editore come Urbano Cairo, che lascia massima libertà editoriale ed è però particolarmente attento ai costi, probabilmente farà in modo da evitare una figuraccia e una multa del genere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

