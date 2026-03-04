Referendum l’ordine di Agcom a La7 e Nove | Riequilibrio palinsesti a favore del sì

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emesso un ordine a La7 e Nove, chiedendo un riequilibrio dei palinsesti a favore del sì in vista del referendum confermativo previsto per marzo 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente in una nota e riguarda la gestione dei contenuti durante il periodo di campagna elettorale. Nessun altro dettaglio sui contenuti o le modalità di attuazione è stato reso pubblico.

L’Autorità rileva una sottorappresentazione della posizione favorevole nel primo monitoraggio della campagna. Le emittenti dovranno adeguarsi entro il 7 marzo o rischiano nuovi provvedimenti Dare più spazio al sì: questo il monito dell’Agcom a La7 e Nove. Come confermato in una nota, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha assunto nuove decisioni nell’ambito della vigilanza sulla campagna per il referendum popolare confermativo in programma il 22 e 23 marzo 2026. In particolare, sono stati esaminati i risultati del primo ciclo di monitoraggio e sono stati adottati alcuni interventi correttivi nei confronti delle due emittenti.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Referendum, l’ordine di Agcom a La7 e Nove: “Riequilibrio palinsesti a favore del sì” Palinsesti TV dall’1 al 7 febbraio 2026: Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 CinemaLa nuova settimana televisiva offre un mix di prime visioni, show consolidati e grandi eventi sportivi. Contenuti e approfondimenti su Referendum l'ordine di Agcom a La7 e.... Temi più discussi: Referendum 2026 - nomina Scrutatori; Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum 22 e 23 marzo 2026: candidatura a Presidente di Seggio per studentesse e studenti, anche fuorisede. Referendum, l’ordine di Agcom a La7 e Nove: Riequilibrio palinsesti a favore del sìL’Autorità rileva una sottorappresentazione della posizione favorevole nel primo monitoraggio della campagna. Le emittenti dovranno adeguarsi entro il 7 marzo o rischiano nuovi provvedimenti ... ilgiornale.it Referendum Giustizia: su Sky TG24 il confronto tv tra Antonio Di Pietro e Cesare ParodiLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia: su Sky TG24 il confronto tv tra Antonio Di Pietro e Cesare Parodi ... tg24.sky.it Difendere la giustizia oggi per garantire un domani giusto ai nostri giovani. Anche per questo, al referendum del 22 e 23 Marzo VOTA NO #CGIL #democrazialavoro facebook Referendum: Saluzzo, riforma mi fa ribollire il sangue. Convegno a Torino, le ragioni del No portate anche da due avvocati #ANSA x.com