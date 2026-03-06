Malesani convinto | La Fiorentina rischia la retrocessione? Ecco cosa ne penso Cuesta una piacevole scoperta

L’ex allenatore di Fiorentina e Parma, Alberto Malesani, ha commentato la prossima partita di Serie A tra la Fiorentina e il Parma, esprimendo il suo punto di vista sulla situazione della squadra viola. Ha sottolineato che la sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre e ha menzionato Cuesta come una delle scoperte più interessanti del momento.

