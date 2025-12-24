I Babbi Natale invadono Madrid | 11 mila persone corrono per la capitale spagnola in occasione della Carrera de Papá Noel

Babbo Natale si tiene in forma in vista delle feste e corre per le strade di Madrid. Domenica 21 dicembre la capitale spagnola è stata invasa da 11 mila persone travestite in occasione della “Carrera de Papá Noel”. Si tratta di una maratona di 5 chilometri che ha come partenza e traguardo il Paseo de Recoletos. L’evento ha un fine benefico. I soldi raccolti, infatti, saranno donati alla Croce rossa spagnola. La corsa madrilena non è un caso isolato. A Londra si è svolto “Santa in the City”, una corsa serale di 5 chilometri nei pressi di St Paul’s. La moda è spopolata anche a Dublino, in Irlanda, dove la “Santa dash” ha riunito le persone a St Anne’s park. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

