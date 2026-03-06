Lotto e 10eLotto a Milano vinti quasi 35mila euro in un giorno

A Milano, durante le estrazioni del 5 marzo di Lotto e 10eLotto, sono stati vinti quasi 35 mila euro in un solo giorno. Diverse persone in Lombardia hanno portato a casa premi significativi giocando ai due giochi. La regione si conferma area di vincite importanti, con i premi distribuiti in più punti della zona. Nessun dettaglio sui vincitori o sui punti vendita coinvolti.

Lombardia fortunata nel gioco. Nelle estrazioni di giovedì 5 marzo di Lotto e 10eLotto diversi i vincitori che si sono accaparrati premi sostanziosi in giro per la Regione. Come riporta Agipronews, in via Alessio da Tocqueville sono stati vinti 9.250 euro. A Monza sfiorati i 10mila euro per un giocatore, mentre 9.500 sono arrivati nelle tasche di un fortunato a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro, in tutta Italia per un totale di 263,2 milioni di euro da inizio 2026. Per quanto riguarda le estrazioni del 10eLotto, a Milano centrate due vincite da 12.600 euro ciascuna entrambe con un 1 ‘Oro’ ed entrambe in un punto di vendita di corso di Porta Romana. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

