La dea bendata arriva in paese | vinti quasi 160 mila euro al Lotto

Una fortunata giocata al Lotto ha portato a una vincita di quasi 160 mila euro a Pian Camuno, in Valle Camonica. Si tratta di una delle somme più consistenti vinte nel weekend nella regione, dimostrando come la fortuna possa sorridere anche nelle piccole comunità. L'evento ha suscitato entusiasmo tra i residenti, evidenziando l'attrattiva del gioco e la possibilità di grandi risultati.

La fortuna fa tappa in Valle Camonica. A Pian Camuno è stata infatti centrata una vincita di quasi 160 mila euro al Lotto, una delle più alte registrate nel weekend a livello regionale. Il colpo fortunato è stato messo a segno presso la ricevitoria di via Galilei, come riportato da Agimeg.