La situazione dell’attacco della Juventus è al centro delle analisi, con particolare attenzione alle difficoltà di Lois Openda. La società valuta possibili rinforzi nel mercato invernale per migliorare le prestazioni della squadra. In questo contesto, anche Jonathan David ha mostrato segnali di miglioramento, offrendo qualche speranza per il reparto offensivo bianconero.

La crisi di Openda Se il tema dell’attacco è al centro delle riflessioni in csa Juventus, con la ricerca di rinforzi nel mercato invernale, almeno Jonathan David qualche sprazzo di vita è arrivato. Anche in una prestazione negativa come quella contro il Benfica, il canadese è riuscito a propiziare le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, la crisi di Lois Openda

Juventus, top e flop di Cagliari: David e Openda inceppano la JuveNel confronto tra Juventus e Cagliari, alcune prestazioni si sono distinte come punti di forza o di debolezza.

Juventus, bagno di folla per Openda al J-Medical

Juventus in crisi, tutti gli errori di Giuntoli: da Vlahovic a Danilo, nel mirino le scelte di mercato e gestioneLa sconfitta della Juventus contro il Milan in Supercoppa ha aperto ufficialmente la crisi dei bianconeri, crisi che fino a questo momento, nonostante i tanti pareggi. calciomercato.com

Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionistiJuventus-Napoli si prospetta una partita che potrebbe dire tanto nel campionato delle due squadre. Potrebbe essere il rilancio della Juve in chiave non. tuttomercatoweb.com

Cristiano Ronaldo ha vinto in modo definitivo una battaglia legale contro la Juventus per gli stipendi che il club gli doveva fin dalla pandemia, quando giocava nella squadra italiana. Nel 2020 accettò, insieme ad altri calciatori, di rinviare una parte del suo stip - facebook.com facebook