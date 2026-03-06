L'odissea per il rientro di decine di italiani da India, Sri Lanka e Maldive

Decine di italiani rimangono bloccati in India, Sri Lanka e Maldive a causa della crisi iraniana. Le autorità italiane stanno coordinando gli sforzi per organizzare il rimpatrio, mentre i turisti affrontano difficoltà nel lasciare i paesi di soggiorno. La situazione continua a creare disagi per i cittadini italiani coinvolti.

Continuano i problemi per migliaia di turisti italiani bloccati nei Paesi coinvolti dalla crisi iraniana. Quasi 9 mila quelli nella regione del Golfo. Una vera e propria odissea anche per decine di italiani che cercano di tornare da India, Sri Lanka, Maldive ma non solo. Servizio di Beatrice Bossi

