Bloccati in Sri Lanka dopo l' attacco all' Iran svolta per il rientro di allievi e docenti del Corelli

La vicenda dei sette allievi e professori del conservatorio Corelli di Messina rimasti bloccati nello Sri Lanka si è finalmente risolta. Dopo l’attacco all’Iran, il loro rientro è stato ostacolato, ma ora si sono sbloccate le procedure per il loro ritorno. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, che hanno comunicato l’esito positivo delle pratiche di rimpatrio.

Si è sbloccata la vicenda dei sette allievi e professori del conservatorio Corelli di Messina rimasti bloccati nello Sri Lanka. Il gruppo si era recato a Colombo, capitale dello Stato asiatico, per un concerto. Il loro volo per la tappa di ritorno di Dubai - riporta Agi - era stato cancellato a seguito dell'attacco all'Iran. “Finalmente si rientra con un passaggio sulla Cina - afferma il direttore d'orchestra messinese Michele Amoroso - e arrivo a Milano lunedì sera. Il problema è stato affrontato e risolto direttamente dal nostro conservatorio che è stato sempre accanto a noi”. Allievi e professori del Corelli si trovavano nello Sri Lanka perché si erano esibiti nell'ambito di un progetto che vede insieme i conservatori di Sicilia e Sardegna. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Prof e studenti del "Corelli" bloccati in Sri LankaMomenti di attesa e preoccupazione per sette tra docenti e studenti bloccati nello Sri Lanka a causa della situazione in Iran.

Stop voli per Dubai, studenti e prof di Messina bloccati in Sri LankaMESSINA – Dal 28 febbraio quando sono iniziate le prime avvisaglie di guerra siamo bloccati qui nello Sri Lanka a causa dell’attacco statunitense in Iran. Siamo quattro docenti e tre allievi del Cons ... livesicilia.it

Niente paura, ma tornare è un problema. Noi, bloccati in Sri Lanka. Proviamo a organizzare un jet privatoTredici fiorentini non riescono a tornare in Italia. Il racconto di una coppia: Non ci sono voli e dobbiamo pagare tutto noi. Abbiamo scritto a ministero e prefettura per un aiuto ... msn.com

Ciao a tutti, cosa ne pensate dello Sri lanka dal 21 marzo fino ad aprile Sono già in Asia quindi raggiungerlo non è un problema, è ancora considerato sicuro nonostante la nave attaccata pochi giorni fa Su viaggiare sicuri non dice nulla a parte la difficoltà s - facebook.com facebook

Alcuni marinai iraniani sono stati ricoverati in un ospedale nel sud dello Sri Lanka dopo che un sottomarino della Marina statunitense ha silurato la loro fregata mercoledì, uccidendo almeno 84 persone. #Iran #Usa #Teheran #Tehran x.com