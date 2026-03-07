Bloccati in Sri Lanka dopo l' attacco all' Iran svolta per il rientro di allievi e docenti del Corelli

La vicenda dei sette allievi e professori del conservatorio Corelli di Messina rimasti bloccati nello Sri Lanka si è finalmente risolta. Dopo l’attacco all’Iran, il loro rientro è stato ostacolato, ma ora si sono sbloccate le procedure per il loro ritorno. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, che hanno comunicato l’esito positivo delle pratiche di rimpatrio.

Si è sbloccata la vicenda dei sette allievi e professori del conservatorio Corelli di Messina rimasti bloccati nello Sri Lanka. Il gruppo si era recato a Colombo, capitale dello Stato asiatico, per un concerto. Il loro volo per la tappa di ritorno di Dubai - riporta Agi - era stato cancellato a seguito dell'attacco all'Iran. “Finalmente si rientra con un passaggio sulla Cina - afferma il direttore d'orchestra messinese Michele Amoroso - e arrivo a Milano lunedì sera. Il problema è stato affrontato e risolto direttamente dal nostro conservatorio che è stato sempre accanto a noi”. Allievi e professori del Corelli si trovavano nello Sri Lanka perché si erano esibiti nell'ambito di un progetto che vede insieme i conservatori di Sicilia e Sardegna. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

