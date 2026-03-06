Lo show Osteria Giacobazzi sbarca anche in tv con tre puntate di comicità e improvvisazione

Da ravennatoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A fare da cornice a questa nuova versione dello show di Giuseppe Giacobazzi, accompagnato da Andrea Vasumi, i Masa, Franco Trentalance, Alberto Caiazza, Margherita Zoli, Marta Chinello e Fabrizio Iseppato, sarà il teatro Masini di Faenza che ospiterà la produzione delle riprese televisive nelle serate di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio (dalle ore 20.30). "Osteria Giacobazzi", è uno spettacolo che parla in maniera diretta al cuore della cultura popolare e lo fa dentro a una vera osteria con tavoli imbanditi e vino a non finire, servito anche agli ospiti che salgono sul palco.

