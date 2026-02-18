Firenze Giuseppe Giacobazzi in scena con la sua ‘Osteria’

Giuseppe Giacobazzi ha portato il suo spettacolo ‘Osteria’ a Firenze, attirando un pubblico curioso e affamato di risate. La causa è la sua performance comica, che combina battute sul quotidiano con atmosfere tipiche delle trattorie toscane. La serata si svolge tra battute veloci e un’atmosfera conviviale, dove gli spettatori si sentono come ospiti di una vera osteria. La presenza di Giacobazzi trasforma il locale in un teatro improvvisato, creando un mix tra risate e sapori locali. La serata continua tra applausi e gesti di approvazione.

Firenze, 18 febbraio 2026 - Questa non è solo un'osteria, ma un'osteria con spettacolo incluso, un po' come se avessero incrociato Broadway con una vendemmia in Toscana. Tra i più amati attori comici dello Stivale, Giuseppe Giacobazzi torna sabato 21 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze con "Osteria Giacobazzi ", un sequel così atteso che potrebbe far impallidire il Ritorno del re del Signore degli Anelli! Se il vostro concetto di teatro è polvere e balconate, vi sbagliate di grosso. No, signore, qui si parla di tavoli pieni zeppi di vino e formaggi, con Giuseppe Giacobazzi e Andrea Vasumi che ti servono non solo cibo, ma anche battute da far ribaltare i bicchieri.