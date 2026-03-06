LIVE SF – Le parole di Malagò alla cerimonia d’apertura

21.15 – Le parole del presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò: "Questi Giochi Paralitici rappresentano una straordinaria opportunità per trasformare la società, per rendere un Paese veramente inclusivo e, soprattutto, per ispirare una riflessione collettiva sulla disabilità e l'inclusione nella coscienza pubblica. I Giochi rappresentano un potente punto di svolta. E noi sosteniamo con tutto il cuore questo cambiamento! Portatori della fiaccola del cambiamento! In nome del rispetto, dell'inclusione, dell'accessibilità, dei diritti e delle opportunità per le persone con disabilità!. Questi Giochi accenderanno una...