LIVE Cobolli-Kecmanovic 3-6 6-3 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | si va al 3° set

Al torneo di Indian Wells, il match tra Cobolli e Kecmanovic prosegue con il secondo set che ha visto il romano recuperare dal 3-6 iniziale e vincere 6-3, portando così il punteggio complessivo a un set pari. La partita, che si sta giocando in diretta, si prepara a entrare nel terzo e decisivo set, con i due tennisti ancora in lotta per la vittoria.

COBOLLI-Kecmanovic 3-6, 6-3! Rimette il punteggio in equilibrio il romano con un secondo set decisamente più autorevole controllato in lungo e in largo. 40-40 Niente. Rovescio in mezzo alla rete in palleggio. Da solo Cobolli si annulla due palle set. 15-0 Rischia la seconda Cobolli, poi mette a segno il dritto carico vincente. 3-1 Non chiude di dritto dopo il servizio Kecmanovic, poi sbaglia: BREAK! 0-15 Si muove in anticipo il romano e incrocia il cross vincente di rovescio! 20:48 Kecmanovic-Cobolli 6-3! Con la prima il serbo chiude il primo parziale in 38 minuti di gioco, era stato il romano a partite strappando la battuta, nel 3° gioco. 15-40 Torna veloce la risposta alla prima, poi c'è l'errore di rovescio.