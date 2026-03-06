Le previsioni meteo per il weekend della Festa della Donna | meglio sabato di domenica

Le previsioni meteo per il weekend della Festa della Donna indicano che sabato sarà una giornata generalmente soleggiata nel pisano, mentre domenica si prevedono cieli più nuvolosi. È prevista una certa instabilità atmosferica, ma non dovrebbe influire troppo sul tempo nella zona. Le variazioni climatiche sono confermate per entrambi i giorni, con sabato che promette condizioni più stabili rispetto alla giornata successiva.

Ci sarà un po' di instabilità, ma nel pisano non dovrebbe preoccupare. Anzi, sabato sarà una bella giornata, nuvolosi i cieli invece per la Festa della Donna. Sono le indicazioni per il fine settimana di 3bmeteo. Per quanto riguarda tutto lo Stivale, il metereologo Lorenzo Badellino spiega che "l'anticiclone rimarrà protagonista almeno fino alla fine della settimana sul Centro-Sud Europa e sull'Italia, ma con alcune insidie. Tra il Marocco e il Mediterraneo occidentale si è approfondito un vortice che segnerà il passo, ostacolato nel suo movimento verso est dall'anticiclone, ma sarà comunque in grado di inviare impulsi debolmente instabili verso le isole maggiori, con nubi e qualche pioggia.

