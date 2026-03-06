Le inutili polemiche sull’energia

In queste settimane, si sono moltiplicate le accuse di speculazione da parte della politica ogni volta che i prezzi dell’energia aumentano. Le autorità hanno inviato lettere alle compagnie petrolifere, chiedendo chiarimenti e interventi immediati. Le discussioni pubbliche si concentrano sulle responsabilità e sui possibili strumenti per contenere i rincari, senza affrontare altre questioni più complesse legate al settore.

Non c'è speculazione: è la crisi del Golfo che si rispecchia sui prezzi. A ogni aumento dei prezzi, la politica grida alla speculazione e invoca interventi polizieschi. Così, nei giorni scorsi, Mister Prezzi ha scritto alle compagnie petrolifere per chiedere chiarimenti sugli aumenti di benzina e gasolio, mentre l'Arera ha "istituito l'Unità di Vigilanza Energetica con il compito di monitorare in tempo reale l'evoluzione dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio di gas ed elettricità".

