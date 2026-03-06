A una settimana dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, la classifica Fimi dei singoli più ascoltati rivela una sorpresa. La lista dei brani più cliccati include canzoni di diversi artisti, con alcune che si sono distinte per numeri di streaming elevati. La classifica riflette le preferenze del pubblico e i brani che hanno ottenuto maggiore attenzione sulle piattaforme di ascolto digitale.

A una settimana dalla fine del Festival la classifica Fimi dei singoli più cliccati presenta una sorpresa. Al primo posto c’è Ossessione di Samuray Jay che all’Ariston si era classificato diciassettesimo.. Seconda posizione per il vincitore del Festival, Sal Da Vinci. Terza per Sayf, arrivato secondo nella classifica finale del Festival. Quarto posto per Ditonellapiaga e quinto per Masini e Fedez con Male necessario. Sesta posizione per Stupida Sfortuna di Fulminacci, settima per Poesie Clandestine di Lda & Aka 7even. Chiudono la top ten Labirinto di Luchè, Magica Favola di Arisa e Prima Che di Nayt. In definitiva, la top ten dei singoli è completamente monopolizzata dai brani del Festival. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Le canzoni di Sanremo 2026: chi vince in classifica

Chi vince Sanremo 2026 secondo i bookmaker dopo l’ascolto delle canzoniDopo il primo ascolto dei brani dei 30 big in gara a Sanremo 2026, i bookmaker hanno già avanzato ipotesi su chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria.

Sanremo 2026, chi vince per gli scommettitori: la classifica finaleA distanza di poche ore dalla finale, cambia nuovamente la classifica degli scommettitori: ecco chi potrebbe vincere il Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026 - La classifica della prima serata

Contenuti e approfondimenti su Le canzoni di Sanremo 2026 chi vince in....

Temi più discussi: Sanremo 2026, da oggi la compilation contutte le canzoni in gara; Le migliori canzoni di Sanremo 2026 scelte dalla redazione di Vogue Italia; Sanremo 2026 seconda serata: ecco la compilation di tutte le canzoni in gara; Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni della prima serata.

Quali sono le canzoni di Sanremo 2026 più suonate dalle radioA una settimana dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026 continuano ad emergere i verdetti legati alla manifestazione: non solo classifiche ufficiali e vendite, ma anche i dati sull’airplay radi ... rockol.it

Sanremo 2026, quali sono le canzoni più ascoltateÈ trascorsa quasi una settimana dalla finale del Festival di Sanremo 2026, che si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci. Il cantante partenopeo, con la sua Per sempre sì, ha infatti conquistato ... novella2000.it

Napoli lo aspettava. E quando Sal Da Vinci è tornato nella sua città, dopo il trionfo al 76° Festival di Sanremo, il quartiere della Torretta a Piedigrotta si è trasformato in una festa spontanea e commovente. Il cantante, che sabato scorso ha conquistato l'Ariston - facebook.com facebook

Il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, è tornato oggi nella sua Napoli: ad accoglierlo, una grande festa. x.com