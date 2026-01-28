Chi vince Sanremo 2026 secondo i bookmaker dopo l'ascolto delle canzoni

Da fanpage.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I bookmaker hanno già fatto le loro scommesse sulla possibile vincitrice di Sanremo 2026, anche prima delle serate ufficiali. Dopo aver ascoltato i brani di tutti i 30 big in gara, le quote sono già state messe a punto e alcune scelte sembrano più probabili di altre. La corsa al festival entra nel vivo, e ora si aspetta solo di vedere come si svilupperanno le serate.

Dopo il primo ascolto dei brani dei 30 big in gara a Sanremo 2026, i bookmaker hanno già avanzato ipotesi su chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria. Tra i favoriti ci sono Tommaso Paradiso e a sorpresa Sayf. I veterani, invece, sembrano lontani come Raf e Francesco Renga.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

