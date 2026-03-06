Le adidas Handball Spezial Mercedes Core Black ti renderanno il fan di Formula 1 più cool del 2026

Le scarpe adidas Handball Spezial Mercedes Core Black sono state progettate per appassionati di Formula 1 e promettono di essere tra le calzature più popolari del 2026. Questi modelli combinano lo stile classico con dettagli ispirati al mondo delle corse, puntando a catturare l’attenzione di chi segue da vicino il campionato. La collaborazione tra adidas e Mercedes si riflette in un design distintivo e riconoscibile.

Le adidas Handball Spezial Mercedes Core Black si candidano a diventare l’oggetto del desiderio di chiunque viva la Formula 1 come un’estetica prima ancora che come una competizione. Anche i tifosi più distanti dalla scuderia tedesca dovranno riconoscerlo: pochi team hanno saputo trasformare i propri colori in un linguaggio di eleganza così immediatamente riconoscibile. Quando questa palette, giocata con il nero assoluto, l'argento vivo e il verde-blu glaciale, migra dalla monoposto a un paio di sneaker, il risultato non può che sfiorare la perfezione. Le Handball Spezial, già da sole un’icona del catalogo adidas, qui si elevano a un nuovo livello grazie alla collaborazione con Mercedes. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le adidas Handball Spezial Mercedes Core Black ti renderanno il fan di Formula 1 più cool del 2026 Le adidas Handball del Como 1907 sono le sneaker blokecore più eleganti del 2026Le adidas Handball del Como 1907 sono il miglior esempio di come il blokecore nel 2026 possa trasformarsi, ma non morire mai. Leggi anche: Pesci outfit core: i must-have moda più cool e dreamy da indossare ora (è il vostro momento) Contenuti utili per approfondire Handball Spezial Mercedes. Le adidas Handball Spezial Sporty & Rich sono le nuove sneaker da avere a tutti costiFondato da Emily Oberg nel 2015, Sporty & Rich è nato come una moodboard online che condivideva alcune belle foto o, come dice il marchio, «una collezione di immagini del passato e del presente che ... gqitalia.it La nuova adidas Handball Spezial ST è fondamentalmente una Handball Spezial per skaterGrazie a una serie di collaborazioni di successo (e a un cameo in Babygirl), la Handball Spezial sta vivendo un anno eccezionale. Ma con l'introduzione della nuova adidas Handball Spezial ST, l'anno ... gqitalia.it