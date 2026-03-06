Lazio indagine su trasparenza e rischi azionari | interrogato Lotito

Un’indagine sulla trasparenza e i rischi azionari coinvolge il presidente di una società sportiva, che è stato ascoltato come persona informata sui fatti. La vicenda riguarda un confronto tra aspetti istituzionali, sportivi e finanziari, con un focus sulla comunicazione mediatica associata a questi ambiti. L’indagine si concentra sulle modalità di gestione e sulle relazioni tra le diverse componenti coinvolte.

Una dinamica istituzionale di rilievo ha posto al centro l’incontro tra sport, informazione e finanza, evidenziando la rilevanza di un contesto mediatico capace di influire sui contorni di un club quotato. In questa cornice, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato convocato e ascoltato a lungo da una commissione parlamentare. Le indicazioni emerse indicano una cornice di discussione che tocca aspetti delicati dell’ecosistema informativo romano e le possibili ricadute economiche sulla gestione della società. Durante l’audizione, sono stati messi in evidenza elementi di un sistema mediatico che include emittenti locali, siti web dedicati e molteplici canali social. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lazio, in corso l'indagine sulla trasparenza pubblica e i rischi sul titolo azionario: interrogato Lotito!

