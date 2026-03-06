L’attrice Marina Occhionero a TPI | Ho scelto il palcoscenico per uscire dagli schemi

L'attrice Marina Occhionero ha spiegato a TPI di aver deciso di trasferirsi a Bologna per motivi di benessere mentale e gastronomico. Ha aggiunto che la città le consente di muoversi in bicicletta e di mantenere una comunità di riferimento al di fuori del contesto lavorativo. La scelta di vivere in una città più tranquilla fa parte di un percorso di ricerca personale.

Dai set con Donato Carrisi e Matteo Rovere alla nuova serie Sky “Avvocato Ligas”. L’attrice Premio Ubu si racconta a TPI: “Non ho seguito la professione di famiglia. Ma il diritto serve a difenderci. Recitare non è considerato un vero lavoro. E le donne sono pagate meno” «Vivo a Bologna per una scelta di benessere mentale e gastronomico. È una città che posso girare in bici ed è un posto che mi permette di avere una comunità di riferimento che non sia solo quella lavorativa. Per me è vitale». Così esordisce l’attrice piemontese Marina Occhionero, 30 anni, (“La ragazza nella nebbia” di Donato Carrisi, “Primo Re” di Matteo Rovere, “Studio... 🔗 Leggi su Tpi.it

