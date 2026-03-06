Lago Maggiore Half Marathon | domenica strade chiuse e possibili disagi

Domenica si svolge la Lago Maggiore Half Marathon, durante la quale alcune strade sulla sponda piemontese del lago saranno chiuse al traffico. La dismissione delle vie interessate riguarda specifici tratti che verranno temporaneamente interdetti per consentire lo svolgimento della manifestazione. I residenti e gli automobilisti sono invitati a pianificare in anticipo gli spostamenti.

Domenica, in occasione della Lago Maggiore Half Marathon, diversi tratti stradali lungo la sponda piemontese del lago saranno chiusi al traffico. Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi per ridurre disagi e rallentamenti. Per chi deve muoversi lungo il Lago Maggiore, si consiglia di anticipare gli spostamenti e consultare mappe o app di navigazione per percorsi alternativi. La collaborazione dei cittadini e dei visitatori è fondamentale per garantire il regolare svolgimento della gara e ridurre i disagi al traffico. La Lago Maggiore Half Marathon promette spettacolo e adrenalina, ma chi viaggia in auto dovrà mettere in conto chiusure temporanee e possibili rallentamenti lungo il percorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

LAGO MAGGIORE MARATHON 2025 - OFFICIAL VIDEO

Boom di iscritti alla Lago Maggiore Half Marathon, Paolo Ottone: «Mille atleti in più dall’estero»Al palazzo dei congressi di Stresa c’è il villaggio per il ritiro dei pettorali. Domenica 8 marzo la gara da Stresa a Pallanza ... lastampa.it

A Verbania appuntamento con la Lago Maggiore Half Marathon, atleti provenienti da 58 nazioniDomenica 8 marzo, a Verbania, appuntamento con la 18ª edizione della Lago Maggiore Half Marathon, organizzata da Sport Pro Motion. Record di iscritti (raggiunto il tetto di 2800) per l’edizione del ... targatocn.it

Domenica 8 marzo torna uno degli appuntamenti sportivi più attesi del territorio: la Lago Maggiore Half #Marathon (chiusa per qualche ora la litoranea del Lago Maggiore) x.com

MEZZA MARATONA, INFORMAZIONI PER VIABILITA’ E PARCHEGGI Ecco di seguito le informazuioni su viabilità e parcheggi in occasione della Lago Maggiore Half Marathon di Sport Pro-Motion di domenica 8 marzo 2026. DIVIETO DI TRANSITO Corso Zan - facebook.com facebook