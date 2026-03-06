La Regione Umbria non dimentica Margherita Peccati e Daniela Crispolti

La Regione Umbria ha dedicato un momento di ricordo a Margherita Peccati e Daniela Crispolti, svelando l’intenzione di mantenere vivo il loro ricordo a tredici anni dalla tragedia. La cerimonia ha riconosciuto il loro impegno silenzioso e il lavoro svolto con attenzione e sensibilità, sottolineando la volontà di onorarne la memoria e il contributo.

“Il dolore per l’uccisione di Margherita e Daniela è un dolore che continua. Oggi, a tredici anni di distanza dal quel giorno, siamo qui a onorarne la memoria, ma vogliamo ricordarle vive, richiamando alla mente il loro impegno silenzioso, il lavoro svolto con attenzione e sensibilità, e a esprimere ancora una volta il nostro affetto ai loro familiari e ai colleghi, come Regione Umbria e come comunità regionale”. Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, intervenendo alla commemorazione delle due dipendenti regionali uccise il 6 marzo 2013 sul posto di lavoro. Una cerimonia molto sentita, di fronte alla targa loro dedicata, posta nell’atrio di accesso alla sede regionale del Broletto, dove sono stati posti un cesto di rose e fiori primaverili. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il calendario delle polemiche: la Regione Umbria “dimentica” San Valentino. Ma anche la Chiesa cattolicaRegione “matrigna”, “perugino centrica” che dimentica ancora una volta Terni, il suo territorio e le sue tradizioni.

Weekend romantico? Dimentica Parigi, questo castello in Umbria ti farà vivere una favolaUn castello immerso nel cuore verde d’Italia promette un weekend romantico diverso dal solito.

Aggiornamenti e notizie su Regione Umbria.

Temi più discussi: Nota dell’assessore alla Cooperazione Internazionale della Regione Umbria, Fabio Barcaioli: Tutti i progetti di cooperazione internazionale con Palestina e Cuba sono da ‘congelare’ e non saranno finanziati - Fondo asilo migrazione e integrazione; Regione Umbria, Paggi: Non ho formalizzato alla giunta alcuna rinuncia all'incarico; Regione Umbria, si dimette Gianluca Paggi: segnale politico prima ancora che amministrativo?; Regione Umbria, Paggi: 'Non ho formalizzato alla giunta alcuna rinuncia all'incarico'.

Rinnovabili, sui progetti che interessano l’Umbria ora la Regione vuole contare di piùdi Daniele Bovi Tutelare meglio ambiente, paesaggio e interessi dell’Umbria in progetti che altrimenti sarebbero decisi solo a livello nazionale. Potrebbe essere tradotto così il senso di un provvedim ... umbria24.it

Regione Umbria, Paggi: Non ho formalizzato alla giunta alcuna rinuncia all'incaricoCon una nota diffusa il direttore regionale smentisce la notizia circolata in merito alle sue dimissioni. Sto riflettendo sull'eventualità di lasciare l'incarico ... perugiatoday.it

#Umbria L’Assemblea legislativa approva le “Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali” - Sì a maggioranza dall’Aula di Palazzo Cesaroni alla proposta di legge Filipponi - Proietti (Pd) consiglio.regione.umbria.it/informazione/n… x.com

Regione Umbria, opposizione all'attacco: "La giunta Proietti perde pezzi, il direttore Paggi si dimette" Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook