Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Stasera su Rete 4 alle 21:20, torna RealPolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate. Un appuntamento imperdibile per approfondire temi caldi e questioni di attualità, con ospiti di rilievo e analisi puntuali. Non perdere questa puntata del 17 dicembre 2025, che promette di offrire spunti interessanti e una panoramica completa sui principali avvenimenti del momento.

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 17 dicembre 2025. Questa sera, mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. In apertura, un'analisi sul dibattito tra Governo e opposizioni in merito ai principali temi interni e al ruolo dell'Italia nel contesto internazionale. Nel corso della serata, inoltre, un nuovo capitolo dell'inchiesta sul tema della sicurezza nelle città italiane e sulle misure di controllo del territorio applicate.

