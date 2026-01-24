In Paesi Bassi, la leadership di Geert Wilders sta affrontando una fase di crisi, con sette deputati che hanno abbandonato il suo partito di estrema destra. Di conseguenza, il partito non riveste più il ruolo di principale forza di opposizione nel paese. Questa situazione segna un cambiamento significativo nello scenario politico olandese, riflettendo le nuove dinamiche interne e il mutato consenso dell’elettorato.

In questi giorni il leader dell’estrema destra dei Paesi Bassi, Geert Wilders, è alle prese con la peggiore crisi interna nella storia del suo Partito per la Libertà (PVV). Wilders esercita un controllo pressoché totale sul PVV, che notoriamente ha un solo tesserato – lui – e per questo è molto inusuale che la sua autorità venga messa in discussione. La crisi è iniziata martedì, quando sette deputati del PVV sono usciti dal gruppo parlamentare. Il PVV aveva 26 seggi, come il partito centrista D66 che a sorpresa aveva vinto le elezioni di fine novembre, e ora è sceso a 19, perdendo lo status di principale forza dell’opposizione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nei Paesi Bassi la leadership di Geert Wilders è in crisi per la prima volta

Lawmakers quit Dutch far right leader Wilders’ faction in threat to leadership, ANP saysSette membri della Freedom Party, guidata da Geert Wilders, hanno deciso di lasciare la loro posizione nel gruppo parlamentare, riducendo la maggioranza interna e rappresentando un cambiamento significativo all’interno del partito.

Leggi anche: Paesi Bassi: il ritorno del centro nella lunga crisi europea

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Video. Ad Amsterdam, 200.000 tulipani distribuiti nella Giornata nazionale del tulipano nei Paesi Bassi; Perché l’Olanda ha vietato alcuni gatti; Mandarin Oriental Group alla conquista dei Paesi Bassi; Nuove regole per le zone ambientali nei Paesi Bassi.

Nei Paesi Bassi la leadership di Geert Wilders è in crisi per la prima voltaSette deputati hanno lasciato il suo partito di estrema destra, che ora non è più la principale forza di opposizione ... ilpost.it

Paesi Bassi, la principessa Amalia ha completato l'addestramento militare: l'abbraccio con la regina MaximaLa principessa d'Orange Caterina Amalia, erede al trono del Regno dei Paesi Bassi, venerdì 23 gennaio ha completato la sua formazione militare raggiungendo il ... lapresse.it

Un gruppo di visitatori provenienti dai Paesi Bassi ha raggiunto il Santuario di Santa Maria del Bando, rimanendo affascinato da uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana. Un risultato reso possibile grazie all’impegno costante dei volontari e alla - facebook.com facebook

[15.01-20:30] Utrecht Paesi Bassi ESPLOSIONE INCENDIO - CROLLO PARZIALE DI EDIFICI +4 feriti in corso le operazioni di soccorso Seguiranno aggiornamenti x.com